Курочкин Иван Диомидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиОколо 1874
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Курочкина Александра Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Курочкина Александра Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Левагина Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Курочкина Александра Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Курочкина Александра Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Курочкин Алексей Иванович
Мать ребёнка: Курочкина Александра Филипповна
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок, с. Верхосунье Нол. у.
Смерть
Около 1874