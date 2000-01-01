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Курочкин Иван Диомидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Около 1874

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Курочкин Диомид Яковлевич

Мать: Курочкина Пелагея Мироновна

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Курочкин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Курочкина Александра Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Курочкина Александра Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Левагина Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Курочкина Александра Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Курочкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Курочкина Александра Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Курочкин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Курочкина Александра Филипповна

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок, с. Верхосунье Нол. у.
Смерть
Около 1874
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