Косолапов Павел Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосолапов Павел Федосеевич

Косолапов Павел Федосеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Косолапов Федосей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1930

Дочь: Нехайчик Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Косолапова Серафима Степановна

Кочкурово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косолапова Серафима Степановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close