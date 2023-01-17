Косолапов Павел Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Косолапов Федосей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1930
Дочь: Нехайчик Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Косолапова Серафима Степановна
Кочкурово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно