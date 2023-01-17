Ржаницын Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти03.03.1853 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Сын пономаря Преображенской Бережецкой церкви.
Образование
15.06.1848 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Семинарию по 2-му разряду.
Бракосочетание
10.11.1848 ст.
Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
12.12.1848 ст.
Посвящен во священника к Преображенской Бережецкой церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
12.12.1848 ст.
Определен во священника к Преображенской Бережецкой церкви Кадниковского уезда.
Смерть
03.03.1853 ст.