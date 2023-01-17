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Ржаницын Александр Васильевич

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Место рождения

Бережок, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

03.03.1853 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Ржаницын Василий Федорович

Мать: Ржаницына Ульяна Диомидовна

Бережок, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Сын пономаря Преображенской Бережецкой церкви.
Образование
15.06.1848 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Семинарию по 2-му разряду.
Бракосочетание
10.11.1848 ст.

Жена: Ржаницына Манефа Арсеньевна

Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
12.12.1848 ст.
Бережок, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Посвящен во священника к Преображенской Бережецкой церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
12.12.1848 ст.
Бережок, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Определен во священника к Преображенской Бережецкой церкви Кадниковского уезда.
Смерть
03.03.1853 ст.
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