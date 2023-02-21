Орлов Иван Якимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орлов Яким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1908 ст.
Дочь: Орлова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Орлова Акулина Игнатьевна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно