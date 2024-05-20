Полунин Игнатий Степанович
Место рождения
Дата рожденияС 1789 по 1791
Дата смертиПосле 1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1789 по 1791
Образование
Неизвестно
безграмотный
Работа или профессия
С 03.12.1813 по 1857
Сузунский завод
Мастеровой рудовоз | жалование 28-57руб
Бракосочетание
17.01.1815
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Полунина (Пяткова) Евгения Максимовна
Смерть
После 1826