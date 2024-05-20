Полунин Игнатий Степанович С 1789 по 1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Полунин Игнатий Степанович

Место рождения

Поротниково, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

С 1789 по 1791

Дата смерти

После 1826

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1789 по 1791

Отец: Полунин Степан Козьмин

Мать: Полунина (Ельчина) Матрёна Ивановна

Поротниково, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Образование
Неизвестно
безграмотный
Работа или профессия
С 03.12.1813 по 1857
Сузунский завод
Мастеровой рудовоз | жалование 28-57руб
Бракосочетание
17.01.1815

Жена: Полунина (Пяткова) Евгения Максимовна

Поротниково, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Полунин Семен Игнатьевич

Мать ребёнка: Полунина (Пяткова) Евгения Максимовна

Поротниково, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
После 1826
Поротниково, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

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