Павлова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Саргылана Васильевна

Отец ребёнка: Павлов Василий Асамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Павлов Василий Асамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Павлов Василий Асамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Павлов Василий Асамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будищева Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Павлов Василий Асамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Елена Васильевна

Отец ребёнка: Павлов Василий Асамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Василий Асамович

Смерть
Неизвестно
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