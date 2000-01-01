Павлова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Саргылана Васильевна
Отец ребёнка: Павлов Василий Асамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Павлов Василий Асамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Павлов Василий Асамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Павлов Василий Асамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Будищева Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Павлов Василий Асамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Елена Васильевна
Отец ребёнка: Павлов Василий Асамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно