Ходков Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХодков Виктор Владимирович

Ходков Виктор Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1979

Дата смерти

07.10.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.09.2003

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.09.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.01.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

город Выкса
Смерть
07.10.2018
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close