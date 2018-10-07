Ходков Виктор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1979
Дата смерти07.10.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.09.2003
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.09.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.01.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
город Выкса
Смерть
07.10.2018
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище