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Васильева Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.09.1872 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.10.1871 ст.

Муж: Митрофанов Онисим

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
ф.48 оп.1 д.2818 Соборная ц-вь Рославльский уезд
Рождение ребёнка
29.08.1872 ст.

Сын: Кулаков Александр Онисимович

Отец ребёнка: Митрофанов Онисим

Смерть
15.09.1872 ст.
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
ф.48 оп.1 д. 2858 Соборная ц-вь Рославльский уезд

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