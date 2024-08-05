Васильева Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.09.1872 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1871 ст.
Муж: Митрофанов Онисим
ф.48 оп.1 д.2818 Соборная ц-вь Рославльский уезд
Рождение ребёнка
29.08.1872 ст.
Сын: Кулаков Александр Онисимович
Отец ребёнка: Митрофанов Онисим
Смерть
15.09.1872 ст.
ф.48 оп.1 д. 2858 Соборная ц-вь Рославльский уезд