Межуева Анисия Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Межуева Анисия Ларионовна

Место рождения

Куликово, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

26.12.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1909

Отец: Межуев Ларион Алексеевич

Мать: Межуева Юлия Алексеевна

Куликово, Дмитровский, Московская область
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Смерть
Неизвестно
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