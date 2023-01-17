Чугунов Егор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1800
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800
Отец: Чугунов Василий Иванович
Мать: Чугунова Настасья
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Мать ребёнка: Чугунова Авдотья Артемьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Сын: Чугунов Порфирий Егорович
Мать ребёнка: Чугунова Авдотья Артемьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1849