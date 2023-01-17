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Чугунов Егор Васильевич

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Место рождения

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1800

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1762 г.р.

Мать

Вычислено 1764 г.р.

Жена

Вычислено 1808 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800

Отец: Чугунов Василий Иванович

Мать: Чугунова Настасья

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Сын: Чугунов Николай Егорович

Мать ребёнка: Чугунова Авдотья Артемьевна

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Сын: Чугунов Порфирий Егорович

Мать ребёнка: Чугунова Авдотья Артемьевна

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чугунова Авдотья Артемьевна

Смерть
1849
Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
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