Неонила Артемьевна
женский, родилась 1808
умерла Неизвестно
Супруги
Кондрат Олимпиевич1790 г.р.
Дети
Андрей Кондратович1830 г.р.
Степан Кондратович1836 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрат Олимпиевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Андрей Кондратович
Отец ребёнка: Кондрат Олимпиевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Степан Кондратович
Отец ребёнка: Кондрат Олимпиевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Яков Кондратович
Отец ребёнка: Кондрат Олимпиевич
Смерть
Неизвестно