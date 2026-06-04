Неонила Артемьевна 1808 — найти родственников по фамилии на Familio

Неонила Артемьевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1808

умерла Неизвестно

Супруги
Кондрат Олимпиевич1790 г.р.
Дети
Андрей Кондратович1830 г.р.
Степан Кондратович1836 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрат Олимпиевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Андрей Кондратович

Отец ребёнка: Кондрат Олимпиевич

Храброво, Талдомский, Московская область

Рождение ребёнка
1836

Сын: Степан Кондратович

Отец ребёнка: Кондрат Олимпиевич

Храброво, Талдомский, Московская область

Рождение ребёнка
1842

Сын: Яков Кондратович

Отец ребёнка: Кондрат Олимпиевич

Храброво, Талдомский, Московская область

Смерть
Неизвестно

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