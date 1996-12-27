Ефимова Валентина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Валентина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1963

Отец: Чуриков Виктор Михайлович

Мать: Чурикова Людмила Андреевна

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