(Копина) Евдокия Аполлоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Копина) Евдокия Аполлоновна

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Место рождения

Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.02.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1831 г.р.

Мать

Вычислено 1838 г.р.

Муж

Вычислено 1868 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1868 ст.

Отец: Копин Аполлон Андреевич

Мать: Копина Мария Матвеевна

Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
09.02.1894 ст.

Муж: Стахий Алексеевич

Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.10.1896 ст.

Дочь: Анна Стахиевна

Отец ребёнка: Стахий Алексеевич

Бербекино, Вепревская волость, Вологодский уезд
ГАВО. Ф. 496. Оп. 8. Д. 592 ( Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1896 год: Космо-Демьянская Синдошская церковь). Л. 678.
Рождение ребёнка
13.07.1899 ст.

Дочь: Олимпиада Стахиевна

Отец ребёнка: Стахий Алексеевич

Бербекино, Вепревская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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