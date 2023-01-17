(Копина) Евдокия Аполлоновна
Место рождения
Дата рождения17.02.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1868 ст.
Отец: Копин Аполлон Андреевич
Мать: Копина Мария Матвеевна
Бракосочетание
09.02.1894 ст.
Муж: Стахий Алексеевич
Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.10.1896 ст.
Дочь: Анна Стахиевна
Отец ребёнка: Стахий Алексеевич
ГАВО. Ф. 496. Оп. 8. Д. 592 ( Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1896 год: Космо-Демьянская Синдошская церковь). Л. 678.
Рождение ребёнка
13.07.1899 ст.
Дочь: Олимпиада Стахиевна
Отец ребёнка: Стахий Алексеевич
Смерть
Неизвестно