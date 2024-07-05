Гавзе Моисей 06.03.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гавзе Моисей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1901

Дата смерти

14.08.1981

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1901

Отец: Гавзе Ицк

Мать: Гавзе (Эфрон) Циля

Бракосочетание
1933

Жена: Басс (Басс) Зинаида (Злата)

Рождение ребёнка
30.04.1934

Дочь: Виленская (Гавзе) Диана

Мать ребёнка: Басс (Басс) Зинаида (Злата)

Рождение ребёнка
15.08.1937

Дочь: Гавзе (Гавзе) Наталия

Мать ребёнка: Басс (Басс) Зинаида (Злата)

Смерть
14.08.1981

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