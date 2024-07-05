Гавзе Моисей
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1901
Дата смерти14.08.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1901
Отец: Гавзе Ицк
Мать: Гавзе (Эфрон) Циля
Бракосочетание
1933
Рождение ребёнка
30.04.1934
Дочь: Виленская (Гавзе) Диана
Мать ребёнка: Басс (Басс) Зинаида (Злата)
Рождение ребёнка
15.08.1937
Дочь: Гавзе (Гавзе) Наталия
Мать ребёнка: Басс (Басс) Зинаида (Злата)
Смерть
14.08.1981