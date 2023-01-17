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Щербинин Устин Алексеевич

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Место рождения

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Щербинин Алексей Михайлович

Мать: не указана

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Щербинин Прокофий (Прокопий) Устинович

Мать ребёнка: не указана

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Щербинина Васса Устиновна

Мать ребёнка: не указана

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Щербинин Егор Устинович

Мать ребёнка: не указана

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Щербинина Феоктиста Устиновна

Мать ребёнка: не указана

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербинина Екатерина Захарова

Смерть
Неизвестно
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