Щербинин Устин Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Щербинин Алексей Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838 ст.
Сын: Щербинин Прокофий (Прокопий) Устинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Щербинина Васса Устиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Щербинина Феоктиста Устиновна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно