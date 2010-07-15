Левченко Виталий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевченко Виталий Александрович

Левченко Виталий Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.2010

Дочь: Левченко Дарья Витальевна

Мать ребёнка: Левченко Елена

Рождение ребёнка
01.08.2012

Дочь: Левченко Арина Витальевна

Мать ребёнка: Левченко Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левченко Елена

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close