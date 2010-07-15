Левченко Виталий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.2010
Дочь: Левченко Дарья Витальевна
Мать ребёнка: Левченко Елена
Рождение ребёнка
01.08.2012
Дочь: Левченко Арина Витальевна
Мать ребёнка: Левченко Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левченко Елена