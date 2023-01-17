Бессонов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1910
Дата смерти18.10.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1953
Дочь: Карпец Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Бессонова Евдокия Ивановна
Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
18.10.1988