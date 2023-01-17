Бессонов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1910

Дата смерти

18.10.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1953

Дочь: Карпец Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Бессонова Евдокия Ивановна

Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессонов Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
18.10.1988
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