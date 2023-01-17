Прокофьев Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьев Сергей Сергеевич

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Место рождения

Сонцовка, Покровский р-н, Донецкая обл, Украина

Дата рождения

23.04.1891

Дата смерти

05.03.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
23.04.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Сонцовка, Покровский р-н, Донецкая обл, Украина
Место жительства
С 1891 по 1900
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1900 по 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1936 по 1953
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.03.1953
Москва, город федерального значения Москва
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