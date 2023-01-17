Прокофьев Сергей Сергеевич
Место рожденияСонцовка, Покровский р-н, Донецкая обл, Украина
Дата рождения23.04.1891
Дата смерти05.03.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Сонцовка, Покровский р-н, Донецкая обл, Украина
Место жительства
С 1891 по 1900
Место жительства
С 1900 по 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1936 по 1953
Смерть
05.03.1953