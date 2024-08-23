Кучерявая Степанида Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1850 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучерявый Пантелеймон Кириллов
Отец ребёнка: Кучерявый Кирилл Григорьев
Бракосочетание
Около 1868
Рождение ребёнка
1869
Сын: Кучерявый Петр Кириллович
Отец ребёнка: Кучерявый Кирилл Григорьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1874 ст.
Дочь: Кучерявая Иустина Кириллова
Отец ребёнка: Кучерявый Кирилл Григорьев
Рождение ребёнка
03.02.1885 ст.
Дочь: Кучерявая Агафия Кириллова
Отец ребёнка: Кучерявый Кирилл Григорьев
Мишуринорогский государственный крестьянин Кирилл Григорьев Кучерявый и законная жена его Степанида Николаева, оба православные Восприемниками были: Мишуринорогский государственный крестьянин Николай... Показать все
Рождение ребёнка
24.08.1887 ст.
Отец ребёнка: Кучерявый Кирилл Григорьев
Мишуринорогский государственный крестьянин Кирилл Григорьев Кучерявый и законная жена его Степанида Николаева, оба православные Восприемниками были: Мишуринорогский государственный крестьянин Пантелей... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1889 ст.
Сын: Кучерявый Моисей Кириллов
Отец ребёнка: Кучерявый Кирилл Григорьев
Мишуринорогский государственный крестьянин Кирилл Григорьев Кучерявый и законная жена его Степанида Иоаннова, оба православные Восприемниками были: Мишуринорогский крестьянин Авваакум Васильев Должков... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1890 ст.
Дочь: Кучерявая Зиновия Кириллова
Отец ребёнка: Кучерявый Кирилл Григорьев
Мишуринорогский государственный крестьянин Кирилл Григорьев Кучерявый и законная жена его Степанида Николаева, оба православные Восприемниками были: Того же села крестьянин Авваакум Васильев Должковый... Показать все
Смерть
Неизвестно