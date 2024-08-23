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Кучерявая Степанида Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1850 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучерявый Пантелеймон Кириллов

Отец ребёнка: Кучерявый Кирилл Григорьев

Бракосочетание
Около 1868

Муж: Кучерявый Кирилл Григорьев

Рождение ребёнка
1869

Сын: Кучерявый Петр Кириллович

Отец ребёнка: Кучерявый Кирилл Григорьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1874 ст.

Дочь: Кучерявая Иустина Кириллова

Отец ребёнка: Кучерявый Кирилл Григорьев

Мишурин Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
03.02.1885 ст.

Дочь: Кучерявая Агафия Кириллова

Отец ребёнка: Кучерявый Кирилл Григорьев

Мишурин Рог, Дніпропетровська область
Мишуринорогский государственный крестьянин Кирилл Григорьев Кучерявый и законная жена его Степанида Николаева, оба православные Восприемниками были: Мишуринорогский государственный крестьянин Николай... Показать все
Рождение ребёнка
24.08.1887 ст.

Сын: Кучерявый Иоанн Кириллов

Отец ребёнка: Кучерявый Кирилл Григорьев

Мишурин Рог, Дніпропетровська область
Мишуринорогский государственный крестьянин Кирилл Григорьев Кучерявый и законная жена его Степанида Николаева, оба православные Восприемниками были: Мишуринорогский государственный крестьянин Пантелей... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1889 ст.

Сын: Кучерявый Моисей Кириллов

Отец ребёнка: Кучерявый Кирилл Григорьев

Мишурин Рог, Дніпропетровська область
Мишуринорогский государственный крестьянин Кирилл Григорьев Кучерявый и законная жена его Степанида Иоаннова, оба православные Восприемниками были: Мишуринорогский крестьянин Авваакум Васильев Должков... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1890 ст.

Дочь: Кучерявая Зиновия Кириллова

Отец ребёнка: Кучерявый Кирилл Григорьев

Мишурин Рог, Дніпропетровська область
Мишуринорогский государственный крестьянин Кирилл Григорьев Кучерявый и законная жена его Степанида Николаева, оба православные Восприемниками были: Того же села крестьянин Авваакум Васильев Должковый... Показать все
Смерть
Неизвестно

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