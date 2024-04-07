Иванов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Михаил

Иванов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1947

Сын: Иванов Валерий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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