Корецкая (Смирнова) Софья Ивановна
Место рожденияд. Бабино, Вологодской обл.
Дата рождения26.08.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1922
д. Бабино, Вологодской обл.
Рождение ребёнка
01.11.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корецкий Николай Артемьевич
Смерть
Неизвестно
г. Сертолово, Всеволожского р-на, енинградской обл.