Корецкая (Смирнова) Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корецкая (Смирнова) Софья Ивановна

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Место рождения

д. Бабино, Вологодской обл.

Дата рождения

26.08.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1922

Отец: Смирнов Иван Григорьевич

Мать: Смирнова Ксения Кирилловна

д. Бабино, Вологодской обл.
Рождение ребёнка
01.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корецкий Николай Артемьевич

Смерть
Неизвестно
г. Сертолово, Всеволожского р-на, енинградской обл.
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