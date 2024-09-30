Матикайнен (Пюккёнен) Сара Адамовна
Место рождения
Дата рождения25.05.1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1798
Рождение ребёнка
27.10.1809
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Павлович
Рождение ребёнка
20.03.1816
Дочь: Матикайнен (Матикайнен) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Павлович
Смерть
Неизвестно