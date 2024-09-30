Матикайнен (Пюккёнен) Сара Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Пюккёнен) Сара Адамовна

Место рождения

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

25.05.1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1798

Муж: Матикайнен Иван Павлович

Рождение ребёнка
27.10.1809

Сын: Матикайнен Петр Иванович

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Павлович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.03.1816

Дочь: Матикайнен (Матикайнен) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Павлович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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