Матюшенко Ольга Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.12.1914
Дочь: Петроченко Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Матюшенко Фёдор Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина
Отец ребёнка: Матюшенко Фёдор Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина
Отец ребёнка: Матюшенко Фёдор Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петроченко Виктор Сергеевич
Отец ребёнка: Матюшенко Фёдор Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Матюшенко Фёдор Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина Фёдоровна
Отец ребёнка: Матюшенко Фёдор Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Матюшенко Фёдор Титович
Смерть
Неизвестно