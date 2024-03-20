Матюшенко Ольга Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюшенко Ольга Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1914

Дочь: Петроченко Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Матюшенко Фёдор Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина

Отец ребёнка: Матюшенко Фёдор Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Матюшенко Фёдор Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина

Отец ребёнка: Матюшенко Фёдор Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Матюшенко Фёдор Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Матюшенко Фёдор Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петроченко Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Матюшенко Фёдор Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Матюшенко Фёдор Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина Фёдоровна

Отец ребёнка: Матюшенко Фёдор Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Матюшенко Фёдор Титович

Смерть
Неизвестно
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