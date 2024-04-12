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Волков Дмитрий Иванович

Место рождения

Голодаево, Завражная волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

1867

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Голодаево, Завражная волость, Макарьевский уезд
Бракосочетание
24.10.1894

Жена: Волкова Параскева Вуколовна

Рождение ребёнка
06.05.1896

Дочь: Волкова Матрена Дмитриевна

Мать ребёнка: Волкова Параскева Вуколовна

Голодаево, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1899

Дочь: Волкова Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Волкова Параскева Вуколовна

Голодаево, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1900

Сын: Волков Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Волкова Параскева Вуколовна

Голодаево, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1901

Дочь: Волкова Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Волкова Параскева Вуколовна

Голодаево, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1904

Дочь: Волкова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Волкова Параскева Вуколовна

Голодаево, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1906

Сын: Волков Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Волкова Параскева Вуколовна

Голодаево, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1910

Дочь: Волкова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Волкова Параскева Вуколовна

Голодаево, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1911

Дочь: Волкова Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Волкова Параскева Вуколовна

Голодаево, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1914

Сын: Волков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Волкова Параскева Вуколовна

Голодаево, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1916

Сын: Волков Макар Дмитриевич

Мать ребёнка: Волкова Параскева Вуколовна

Голодаево, Завражная волость, Макарьевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
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