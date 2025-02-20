Пушкин Федор
мужской, родился Неизвестно
Дети
Пушкин Николай ФедоровичВычислено 1887 ст. г.р.
Михайлова (Пушкина) Агния ФедоровнаВычислено 1893 г.р.Показать еще 2
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пушкина) Лидия Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1887 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1893
Дочь: Михайлова (Пушкина) Агния Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1900
Дочь: Шалашева (Пушкина) Мария Федоровна
Мать ребёнка: не указана