Пушкин Федор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Пушкин Федор

Автор
ИИ
Иванова И.

мужской, родился Неизвестно

Дети
Пушкин Николай ФедоровичВычислено 1887 ст. г.р.
Михайлова (Пушкина) Агния ФедоровнаВычислено 1893 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пушкина) Лидия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1887 ст.

Сын: Пушкин Николай Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1893

Дочь: Михайлова (Пушкина) Агния Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1900

Дочь: Шалашева (Пушкина) Мария Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.