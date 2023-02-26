Хвостикова Февранья дочь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостикова Февранья дочь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Хвостиков Герасим сын

Отец ребёнка: Хвостиков Василий сын

Рождение ребёнка
1803

Сын: Хвостиков Юрий сын

Отец ребёнка: Хвостиков Василий сын

Рождение ребёнка
1808

Сын: Хвостиков Василий сын

Отец ребёнка: Хвостиков Василий сын

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвостиков Василий сын

Место жительства
Неизвестно
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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