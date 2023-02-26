Хвостикова Февранья дочь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Хвостиков Василий сын
Рождение ребёнка
1803
Сын: Хвостиков Юрий сын
Отец ребёнка: Хвостиков Василий сын
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Хвостиков Василий сын
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно