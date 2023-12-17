Поспелов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти12.01.1946
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Поспелов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поспелов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Поспелова (Баринова) Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябинина Мария Александровна
Мать ребёнка: Поспелова (Баринова) Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
27.02.1921
Дочь: Поспелова Лариса Александровна
Мать ребёнка: Поспелова (Баринова) Екатерина Николаевна
Смерть
12.01.1946