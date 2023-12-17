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Поспелов Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

12.01.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Поспелов Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поспелов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Поспелова (Баринова) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябинина Мария Александровна

Мать ребёнка: Поспелова (Баринова) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
27.02.1921

Дочь: Поспелова Лариса Александровна

Мать ребёнка: Поспелова (Баринова) Екатерина Николаевна

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
12.01.1946
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

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