Солодилова Фильчакова (Сапрыкина) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодилова Фильчакова (Сапрыкина) Анна Иванова

Место рождения

д.Скворцовка, Самарская губ., Бузулукский уезд, Лобазинская вол. Место расположения:с. Скворцовка, Бузулукский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

18.07.1898

Дата смерти

12.02.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодилов Федор Григорьев

Смерть
12.02.1979

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