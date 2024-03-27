Солодилова Фильчакова (Сапрыкина) Анна Иванова
Место рожденияд.Скворцовка, Самарская губ., Бузулукский уезд, Лобазинская вол. Место расположения:с. Скворцовка, Бузулукский уезд, Оренбургская губерния
Дата рождения18.07.1898
Дата смерти12.02.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодилов Федор Григорьев
Смерть
12.02.1979