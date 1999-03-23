Фоменко (Кирток) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1934
Отец: Кирток Федор
Мать: Кирток Варвара
Рождение ребёнка
29.09.1958
Сын: Фоменко Сергей
Отец ребёнка: Фоменко Валентин
Рождение ребёнка
06.02.1967
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Фоменко Валентин
Николаев, Украина
Рождение ребёнка
29.05.1968
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: Фоменко Валентин
Николаев, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фоменко Валентин
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость