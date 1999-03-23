Фоменко (Кирток) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменко (Кирток) Евгения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1934

Отец: Кирток Федор

Мать: Кирток Варвара

Рождение ребёнка
29.09.1958

Сын: Фоменко Сергей

Отец ребёнка: Фоменко Валентин

Рождение ребёнка
06.02.1967

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Фоменко Валентин

Николаев, Украина
Рождение ребёнка
29.05.1968

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: Фоменко Валентин

Николаев, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фоменко Валентин

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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