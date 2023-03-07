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Бастрыкин Тимофей Лукьянович

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Бастрыкин Лукьян Макарович

Мать: Бастрыкина Прасковья Минаевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Козлова Феодосия Бастрыкина

Мать ребёнка: Бастрыкина Соломония Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Бастрыкин Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Соломония Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Соломония Тимофеевна

Мать ребёнка: Бастрыкина Соломония Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Оглоблина Агафья Бастрыкина

Мать ребёнка: Бастрыкина Соломония Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Бастрыкин Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Соломония Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1855
Село Ивановское , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
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