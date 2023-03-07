Бастрыкин Тимофей Лукьянович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Козлова Феодосия Бастрыкина
Мать ребёнка: Бастрыкина Соломония Григорьевна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Бастрыкин Андрей Тимофеевич
Мать ребёнка: Бастрыкина Соломония Григорьевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Соломония Тимофеевна
Мать ребёнка: Бастрыкина Соломония Григорьевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Оглоблина Агафья Бастрыкина
Мать ребёнка: Бастрыкина Соломония Григорьевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Бастрыкин Федор Тимофеевич
Мать ребёнка: Бастрыкина Соломония Григорьевна
Смерть
1855
Село Ивановское , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния