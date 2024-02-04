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Кузнецов Андрей Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Кузьма Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Василий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Анна Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнец Ефим Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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