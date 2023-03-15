Путинцева (Меньшикова) Феврония — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путинцева (Меньшикова) Феврония

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Меньшиков Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1863

Муж: Путинцев Галактион

невесте 26 л.(1837г.р.) умершего крестьянина Егора Меньшикова
Рождение ребёнка
1863

Сын: Путинцев Никита

Отец ребёнка: Путинцев Галактион

Рождение ребёнка
05.04.1865

Сын: Путинцев Георгий

Отец ребёнка: Путинцев Галактион

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Матвеева Мария

Отец ребёнка: Путинцев Галактион

Рождение ребёнка
20.05.1868

Сын: Путинцев Константин

Отец ребёнка: Путинцев Галактион

Рождение ребёнка
01.01.1873

Дочь: Матвеева Мелания

Отец ребёнка: Путинцев Галактион

Рождение ребёнка
31.03.1875

Сын: Путинцев Никита

Отец ребёнка: Путинцев Галактион

Смерть
Неизвестно
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