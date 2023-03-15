Путинцева (Меньшикова) Феврония
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Меньшиков Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1863
Муж: Путинцев Галактион
невесте 26 л.(1837г.р.) умершего крестьянина Егора Меньшикова
Рождение ребёнка
1863
Сын: Путинцев Никита
Отец ребёнка: Путинцев Галактион
Рождение ребёнка
05.04.1865
Сын: Путинцев Георгий
Отец ребёнка: Путинцев Галактион
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Матвеева Мария
Отец ребёнка: Путинцев Галактион
Рождение ребёнка
20.05.1868
Сын: Путинцев Константин
Отец ребёнка: Путинцев Галактион
Рождение ребёнка
01.01.1873
Дочь: Матвеева Мелания
Отец ребёнка: Путинцев Галактион
Рождение ребёнка
31.03.1875
Сын: Путинцев Никита
Отец ребёнка: Путинцев Галактион
Смерть
Неизвестно