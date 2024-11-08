Утюмова (Сусеткова) Зиновия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752 ст.
Дата смерти04.01.1804 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.
Отец: Сусетков Никифор Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773 ст.
Отец ребёнка: Утюмов Иларион Алексеевич
Ревда, Ревда, Свердловская область
Смерть
04.01.1804 ст.
Починок, Свердловский округ, Уральская область