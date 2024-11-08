Утюмова (Сусеткова) Зиновия Никифоровна 1752 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Утюмова (Сусеткова) Зиновия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752 ст.

Дата смерти

04.01.1804 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.

Отец: Сусетков Никифор Фёдорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Утюмов Иларион Алексеевич

Рождение ребёнка
1773 ст.

Сын: Утюмов Яков Иларионович

Отец ребёнка: Утюмов Иларион Алексеевич

Ревда, Ревда, Свердловская область
Смерть
04.01.1804 ст.
Починок, Свердловский округ, Уральская область

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