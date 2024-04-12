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Кириленко / Кириченко / Иоанн Тимофеевич

Место рождения

Гребёнки, Київська область

Дата рождения

18.04.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1812 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1840

Отец: Кириленко / Кириченко / Тимофей Тимофеевич

Мать: ?

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь,м/к-1840г.лист № 1100,зап.№ 17,ЦГИАК/Киев/,Ф-127-1012-1957
Крещение
18.04.1840
Гребёнки, Київська область
ЦГИАК/Киев/,Ф-127-1012-1957,м/к-1840г.лист № 1100,зап.№ 17. | Godparents:Крестьяне Олейниковой Слободы : Трофим Еремеевич Косьменко и Агафья Тимофеевна-его дочь
Смерть
Неизвестно
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