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Свирин Иван Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1953

Дочь: Сонина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Свирина Мария Ефимовна

р.п. Шилово, Рязанской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свирин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Свирина Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Свирина Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свирин Николай Иванович

Мать ребёнка: Свирина Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Свирина Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свирин Александр Иванович

Мать ребёнка: Свирина Мария Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свирина Мария Ефимовна

Смерть
1976
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