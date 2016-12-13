Свирин Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1976
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1953
Дочь: Сонина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Свирина Мария Ефимовна
р.п. Шилово, Рязанской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Свирина Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Свирина Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Свирина Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Свирина Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свирин Александр Иванович
Мать ребёнка: Свирина Мария Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Свирина Мария Ефимовна
Смерть
1976