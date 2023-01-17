Чистяков Иосиф Иосип Осип Захарович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Чистякова Шестернина Анна Акимовна
Рождение ребёнка
02.04.1901 ст.
Мать ребёнка: Чистякова Шестернина Анна Акимовна
Рождение ребёнка
1904 ст.
Сын: Чистяков Николай Иосифович
Мать ребёнка: Чистякова Шестернина Анна Акимовна
Рождение ребёнка
25.01.1910
Дочь: Булатова Чистякова Татьяна Иосифовна
Мать ребёнка: Чистякова Шестернина Анна Акимовна
Рождение ребёнка
12.05.1920
Дочь: Полянцева Чистякова Александра Иосифовна
Мать ребёнка: Чистякова Шестернина Анна Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогова Чистякова Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Чистякова Шестернина Анна Акимовна
Смерть
Неизвестно