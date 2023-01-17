Чистяков Иосиф Иосип Осип Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧистяков Иосиф Иосип Осип Захарович

Чистяков Иосиф Иосип Осип Захарович

avatar

Место рождения

Качалки, Замерская волость, Галичский уезд

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Качалки, Замерская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1895

Сын: Чистяков Андрей Осипович

Мать ребёнка: Чистякова Шестернина Анна Акимовна

Качалки, Замерская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1901 ст.

Сын: Чистяков Семен Иосифович

Мать ребёнка: Чистякова Шестернина Анна Акимовна

Качалки, Замерская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1904 ст.

Сын: Чистяков Николай Иосифович

Мать ребёнка: Чистякова Шестернина Анна Акимовна

Качалки, Замерская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1910

Дочь: Булатова Чистякова Татьяна Иосифовна

Мать ребёнка: Чистякова Шестернина Анна Акимовна

Качалки, Замерская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1920

Дочь: Полянцева Чистякова Александра Иосифовна

Мать ребёнка: Чистякова Шестернина Анна Акимовна

Качалки, Замерская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогова Чистякова Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Чистякова Шестернина Анна Акимовна

Качалки, Замерская волость, Галичский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close