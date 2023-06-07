(Лётова) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лётова) Пелагея Васильевна

(Лётова) Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1884

Дата смерти

21.02.1887

Пол

Женский

Отец

Около 1853 г.р.

Мать

Около 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1884

Отец: Лётов Василий Иванов

Мать: Анисья

Смерть
21.02.1887
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close