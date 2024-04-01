Зеленова (Бинкевич) Мария
Место рождениядер.Телеханы Пинского уезда Белорусия
Дата рождения?.07.1897
Дата смерти18.07.1983
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1897
Отец: Бинкевич Дмитрий
Мать: Бинкевич Кристина
дер.Телеханы Пинского уезда Белорусия
Рождение ребёнка
22.04.1922
Сын: Зеленов Сергей
Отец ребёнка: Зеленов Василий Максимович
Рождение ребёнка
01.01.1925
Сын: Зеленов Владимир
Отец ребёнка: Зеленов Василий Максимович
Рождение ребёнка
15.05.1928
Дочь: Кадникова Тамара
Отец ребёнка: Зеленов Василий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленов Михаил
Отец ребёнка: Зеленов Василий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.07.1983