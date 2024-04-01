Зеленова (Бинкевич) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленова (Бинкевич) Мария

Место рождения

дер.Телеханы Пинского уезда Белорусия

Дата рождения

?.07.1897

Дата смерти

18.07.1983

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1897

Отец: Бинкевич Дмитрий

Мать: Бинкевич Кристина

дер.Телеханы Пинского уезда Белорусия
Рождение ребёнка
22.04.1922

Сын: Зеленов Сергей

Отец ребёнка: Зеленов Василий Максимович

Рождение ребёнка
01.01.1925

Сын: Зеленов Владимир

Отец ребёнка: Зеленов Василий Максимович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
15.05.1928

Дочь: Кадникова Тамара

Отец ребёнка: Зеленов Василий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленов Михаил

Отец ребёнка: Зеленов Василий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленов Василий Максимович

Смерть
18.07.1983
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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