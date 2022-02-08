Кинзикеева Лиза Тимербаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1927
Дата смерти23.01.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1927
Рождение ребёнка
01.06.1948
Сын: Баимов Талгат Сайфуллаевич
Отец ребёнка: Баимов Сайфулла Гизатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баимова Римма Сайфуллаевна
Отец ребёнка: Баимов Сайфулла Гизатович
Ошская область, Советский район, с. Кара Кульджа
Смерть
23.01.1994