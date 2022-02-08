Кинзикеева Лиза Тимербаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кинзикеева Лиза Тимербаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1927

Дата смерти

23.01.1994

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1927

Отец: Кинзикеев Тимербай Гайнутдинович

Мать: Кинзикеева БибиГайша Мамалиевна

Рождение ребёнка
01.06.1948

Сын: Баимов Талгат Сайфуллаевич

Отец ребёнка: Баимов Сайфулла Гизатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баимова Римма Сайфуллаевна

Отец ребёнка: Баимов Сайфулла Гизатович

Ошская область, Советский район, с. Кара Кульджа
Смерть
23.01.1994
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