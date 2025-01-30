Вязгина (Лапицкая) Татьяна Ивановна 12.01.1925 — найти родственников по фамилии на Familio

Вязгина (Лапицкая) Татьяна Ивановна

Автор
НЛ
Ластовская Н.

женский, родилась 12.01.1925, Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

умерла 06.07.2020, Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область

Мать
Лапицкая (Скварчинская) Мария Ивановна31.03.1897 г.р.
Отец
Лапицкий Иван Филиппович1899 г.р.
Дети
Вязгин Сергей Владимирович13.11.1953 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1925

Отец: Лапицкий Иван Филиппович

Мать: Лапицкая (Скварчинская) Мария Ивановна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Образование
Неизвестно

средне-специальное

Работа или профессия
Неизвестно

медсестра

Рождение ребёнка
25.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вязгин Владимир Васильевич

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область

Рождение ребёнка
13.11.1953

Сын: Вязгин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Вязгин Владимир Васильевич

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область

Смерть
06.07.2020
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область

Похороны
Неизвестно
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область

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