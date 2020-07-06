Вязгина (Лапицкая) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.01.1925
Дата смерти06.07.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1925
Отец: Лапицкий Иван Филиппович
Мать: Лапицкая Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вязгин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
13.11.1953
Сын: Вязгин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Вязгин Владимир Васильевич
Образование
Неизвестно
средне-специальное
Работа или профессия
Неизвестно
медсестра
Смерть
06.07.2020
Похороны
Неизвестно