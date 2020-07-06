Вязгина (Лапицкая) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязгина (Лапицкая) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

12.01.1925

Дата смерти

06.07.2020

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1925

Отец: Лапицкий Иван Филиппович

Мать: Лапицкая Мария Ивановна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вязгин Владимир Васильевич

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.11.1953

Сын: Вязгин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Вязгин Владимир Васильевич

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Образование
Неизвестно
средне-специальное
Работа или профессия
Неизвестно
медсестра
Смерть
06.07.2020
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
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