Вязгина (Лапицкая) Татьяна Ивановна
женский, родилась 12.01.1925, Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
умерла 06.07.2020, Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
МатьЛапицкая (Скварчинская) Мария Ивановна31.03.1897 г.р.
ОтецЛапицкий Иван Филиппович1899 г.р.
Дети
Вязгин Сергей Владимирович13.11.1953 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1925
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Образование
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вязгин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
13.11.1953
Сын: Вязгин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Вязгин Владимир Васильевич
Смерть
06.07.2020
Похороны
Неизвестно