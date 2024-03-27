Саберов Юсуп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саберов Вадут
Мать ребёнка: Саберова Асхаб
Военная служба
Неизвестно
Саберов Юсуп Пропал без вести. Именной список потерь Должность/Звание рядовой Воинская часть 77-й пехотный Тенгинский полк Место рождения Симбирская губ., Курмышский уезд, с. Чембилей Причина выбытия ... Показать все
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саберова Асхаб
Смерть
Неизвестно