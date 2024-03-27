Саберов Юсуп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саберов Юсуп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саберов Вадут

Мать ребёнка: Саберова Асхаб

Военная служба
Неизвестно
Саберов Юсуп Пропал без вести. Именной список потерь Должность/Звание рядовой Воинская часть 77-й пехотный Тенгинский полк Место рождения Симбирская губ., Курмышский уезд, с. Чембилей Причина выбытия ... Показать все
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саберова Асхаб

Смерть
Неизвестно

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