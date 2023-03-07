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Воробьев Стефан Семенович

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1881 ст.

Отец: Воробьев Семен

Мать: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
17.02.1899 ст.

Жена: Воробьева Мария Федотовна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.11.1900 ст.

Сын: Воробьев Михаил Стефанович

Мать ребёнка: Воробьева Мария Федотовна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.12.1901 ст.

Дочь: Варвара Стефанова

Мать ребёнка: Воробьева Мария Федотовна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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