Воробьев Стефан Семенович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1881 ст.
Отец: Воробьев Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1899 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.11.1900 ст.
Сын: Воробьев Михаил Стефанович
Мать ребёнка: Воробьева Мария Федотовна
Рождение ребёнка
06.12.1901 ст.
Дочь: Варвара Стефанова
Мать ребёнка: Воробьева Мария Федотовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно