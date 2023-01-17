Кулик (Довгаль) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Довгаль) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.?

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 08.08.1980 по 06.04.2005

Сын: Кулик Владимир Александрович

Отец ребёнка: Кулик Александр Владимирович

Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулик Сергей Александрович

Отец ребёнка: Кулик Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулик Александр Владимирович

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