Кулик (Довгаль) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 08.08.1980 по 06.04.2005
Сын: Кулик Владимир Александрович
Отец ребёнка: Кулик Александр Владимирович
Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулик Сергей Александрович
Отец ребёнка: Кулик Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно