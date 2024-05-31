Букатова (Холодова) Марина Андреевна
Место рождения
Дата рождения28.07.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1947
Рождение ребёнка
21.03.1970
Дочь: Букатова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Букатов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
04.06.1978
Сын: Букатов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Букатов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
03.07.1979
Дочь: Молодкина Ольга Александровна
Отец ребёнка: Букатов Александр Михайлович