Букатова (Холодова) Марина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букатова (Холодова) Марина Андреевна

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Место рождения

Брянск, город Брянск, Брянская область

Дата рождения

28.07.1947

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1947

Отец: Холодов Андрей Карпович

Мать: Холодова (Рябчевская) Антонина Тимофеевна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
21.03.1970

Дочь: Букатова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Букатов Александр Михайлович

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
04.06.1978

Сын: Букатов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Букатов Александр Михайлович

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
03.07.1979

Дочь: Молодкина Ольга Александровна

Отец ребёнка: Букатов Александр Михайлович

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область

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