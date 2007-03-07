Титова Зинаида Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Зинаида Иосифовна

Место рождения

Бушляки, Шкловский район, Могилёвская область

Дата рождения

27.09.1918

Дата смерти

07.03.2007

Пол

Женский

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1918

Отец: Титов Иосиф Михеевич

Мать: Титова Варвара Макаровна

Бушляки, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
28.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доронин Гавриил Устинович

Рождение ребёнка
12.09.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доронин Гавриил Устинович

Рождение ребёнка
09.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доронин Гавриил Устинович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.03.2007
Жуковка, Жуковский муниципальный район, Брянская область
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