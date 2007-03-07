Титова Зинаида Иосифовна
Место рождения
Дата рождения27.09.1918
Дата смерти07.03.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1918
Отец: Титов Иосиф Михеевич
Мать: Титова Варвара Макаровна
Рождение ребёнка
28.08.1939
Рождение ребёнка
12.09.1942
Рождение ребёнка
09.09.1946
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.03.2007
Жуковка, Жуковский муниципальный район, Брянская область