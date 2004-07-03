Воробьёва (Ефимова-Варламова) Александра Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Ефимова-Варламова) Александра Георгиевна

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Место рождения

Артемиха, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

31.03.1919

Дата смерти

03.07.2004

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

Муж

1913 г.р.

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
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Место
Комментарий
Рождение
31.03.1919

Отец: Ефимов Егор Павлович

Мать: Евдокия Ивановна

Артемиха, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
31.10.1940

Сын: Воробьев Евгений Петрович

Отец ребёнка: Воробьев Пётр Петрович

Бракосочетание
1940

Муж: Воробьев Пётр Петрович

Ярославль
Рождение ребёнка
21.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Пётр Петрович

с. Устье, Ярославская область
Смерть
03.07.2004
Ярославль
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Игнатовское кладбище
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