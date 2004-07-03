Воробьёва (Ефимова-Варламова) Александра Георгиевна
Место рождения
Дата рождения31.03.1919
Дата смерти03.07.2004
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1919
Отец: Ефимов Егор Павлович
Мать: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
31.10.1940
Сын: Воробьев Евгений Петрович
Отец ребёнка: Воробьев Пётр Петрович
Бракосочетание
1940
Ярославль
Рождение ребёнка
21.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев Пётр Петрович
с. Устье, Ярославская область
Смерть
03.07.2004
Ярославль
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Игнатовское кладбище