Frost William
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиМежду 01.10.1875 и 31.12.1875
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1841
Жена: Frost Caroline
Рождение ребёнка
Между 01.06.1846 и 30.09.1846
Мать ребёнка: Frost Caroline
Blofield, NR13, UK
Смерть
Между 01.10.1875 и 31.12.1875
Blofield, NR13, UK