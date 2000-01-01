Frost William — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Frost William

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Между 01.10.1875 и 31.12.1875

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1816 г.р.

Дети

Между 1846 и 1846 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1841

Жена: Frost Caroline

Рождение ребёнка
Между 01.06.1846 и 30.09.1846

Сын: Frost Thomas Crawshay

Мать ребёнка: Frost Caroline

Blofield, NR13, UK
Смерть
Между 01.10.1875 и 31.12.1875
Blofield, NR13, UK
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