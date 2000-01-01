Гурьянова Екатерина Василевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьянова Екатерина Василевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1979

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1979

Отец: Гурьянов Василий Александрович

Мать: не указана

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