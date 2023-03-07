Губарева екатерина тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губарева екатерина тимофеевна

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Место рождения

Малевка, Богородицкий район, Тульская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Губарев тимофей антонович

Мать: не указана

Малевка, Богородицкий район, Тульская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Шестов михаил иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.09.1930

Дочь: Чачи александра ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.03.1938

Сын: Шестов Валентин Иванович

Отец ребёнка: Шестов иван михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестов иван михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев петр федорович

Смерть
1977
Москва, город федерального значения Москва
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