Губарева екатерина тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1977
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Губарев тимофей антонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.09.1930
Дочь: Чачи александра ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.03.1938
Отец ребёнка: Шестов иван михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1977