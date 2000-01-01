Повышева (Михайлова) Зоя Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Повышева (Михайлова) Зоя Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Михайлов Павел Васильевич

Мать: Михайлова Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Рожина Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Повышев Григорий

Рождение ребёнка
1935

Сын: Повышев Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Повышев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Повышева Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Повышев Григорий

Смерть
1981
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