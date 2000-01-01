Повышева (Михайлова) Зоя Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1981
ПолЖенский
Отец
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Рожина Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Повышев Григорий
Рождение ребёнка
1935
Сын: Повышев Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Повышев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Повышева Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Повышев Григорий
Смерть
1981